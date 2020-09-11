Проверка организована после падения 10-летней девочки с балкона в Дзержинске Происшествия

Доследственная проверка организована после падения 10-летней девочки с балкона 5-го этажа дома в Дзержинске, по бульвару Мира. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

По предварительным данным, накануне вечером, 16 сентября, девочка находилась в квартире вместе с матерью. Самостоятельно выйдя на балкон, девочка выпала на улицу. Пострадавшую экстренно доставили в городскую больницу, ее состояние медики оценивают как тяжелое.

Предварительно, семья, в которой воспитывается девочка, полная, благополучная. Никаких конфликтов с родителями, проблем со сверстниками и учителями в школе у девочки не было. Ранее родители неоднократно делали ей замечание о том, что она любит выглядывать с балкона, наклоняясь за его пределы. Следователи СК не исключают, что это и могло послужить причиной падения.

Расследование продолжается.