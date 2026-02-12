Суд ужесточил приговор экс-спикеру нижегородской думы Олегу Лавричеву

Фото:
Нижегородский областной суд пересмотрел приговор бывшему гендиректору Арзамасского приборостроительного завода и экс-спикеру думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву, передает "Ъ-Приволжье".
12 февраля судебная коллегия рассмотрела апелляционное представление зампрокурора Арзамаса по делу о мошенничестве и растрате.
По итогам заседания наказание было ужесточено. К ранее назначенным 6 годам колонии общего режима и штрафу в размере 1,8 млн рублей добавлен запрет на занятие руководящих должностей в коммерческих организациях оборонно-промышленного комплекса сроком на два года. В остальной части приговор оставлен без изменений.
Сторона защиты решение суда апелляционной инстанции пока не обжаловала.
Вместе с Лавричевым виновной в растрате и мошенничестве признана бывший начальник юридического отдела АПЗ Светлана Смирнова. Суд назначил ей 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Напомним, перед вынесением приговора в декабре 2025 года Олег Лавричев сказал, что стремился "быть полезным и улучшать условия жизни соотечественников", а запрашиваемое гособвинением наказание не может не воспринимать как "стремление к расправе или казни".
