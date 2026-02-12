Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Последние новости рубрики Происшествия
12 февраля 2026 12:45Главе нижегородского управления Росимущества продлили срок задержания
12 февраля 2026 11:51Суд ужесточил приговор экс-спикеру нижегородской думы Олегу Лавричеву
12 февраля 2026 11:18Окно жилого дома повреждено после отражения атаки БПЛА в Дзержинске
12 февраля 2026 10:53Нижегородский ресторан закрыли после истории с завышенными счетами
12 февраля 2026 09:44Генпрокуратура требует изъять имущество нижегородского судьи Виктора Фомина
12 февраля 2026 08:04Массовая атака БПЛА отражена в Нижегородской области: сбито 9 дронов
11 февраля 2026 18:49ФСБ поймала пособников мошенников с сим-боксами в Нижнем Новгороде
11 февраля 2026 18:10Завотделением нижегородской больницы №33 отправили в СИЗО
11 февраля 2026 17:55Нижегородка распылила перцовый баллончик в электриков
11 февраля 2026 17:38Тело 76-летнего мужчины нашли на пожаре в Нижегородской области
Происшествия

Суд ужесточил приговор экс-спикеру нижегородской думы Олегу Лавричеву

12 февраля 2026 11:51 Происшествия
Суд ужесточил приговор экс-спикеру нижегородской думы Олегу Лавричеву

Фото: Анастасия Назарова

Нижегородский областной суд пересмотрел приговор бывшему гендиректору Арзамасского приборостроительного завода и экс-спикеру думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву, передает "Ъ-Приволжье".

12 февраля судебная коллегия рассмотрела апелляционное представление зампрокурора Арзамаса по делу о мошенничестве и растрате.  

По итогам заседания наказание было ужесточено. К ранее назначенным 6 годам колонии общего режима и штрафу в размере 1,8 млн рублей добавлен запрет на занятие руководящих должностей в коммерческих организациях оборонно-промышленного комплекса сроком на два года. В остальной части приговор оставлен без изменений.  

Сторона защиты решение суда апелляционной инстанции пока не обжаловала.  

Вместе с Лавричевым виновной в растрате и мошенничестве признана бывший начальник юридического отдела АПЗ Светлана Смирнова. Суд назначил ей 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Напомним, перед вынесением приговора в декабре 2025 года Олег Лавричев сказал, что стремился "быть полезным и улучшать условия жизни соотечественников", а запрашиваемое гособвинением наказание не может не воспринимать как "стремление к расправе или казни".

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных