На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
12 февраля 2026 19:15Прокуратура выявила нарушения прав инвалидов на ж/д станциях в Арзамасе
12 февраля 2026 18:50Роструд проверит почтамты в Кстове и Воротынце из-за отсутствии отопления
12 февраля 2026 17:46Около 50 млн рублей нашли в коттедже у и.о. главврача нижегородской ГКБ №33
12 февраля 2026 14:24Нижегородскому экс-чиновнику Бортникову продлили арест до 4 марта
12 февраля 2026 13:33Шестеро нижегородцев пойдут под суд за врезку в нефтепровод и кражу топлива
12 февраля 2026 12:45Главе нижегородского управления Росимущества продлили срок задержания
12 февраля 2026 11:51Суд ужесточил приговор экс-спикеру нижегородской думы Олегу Лавричеву
12 февраля 2026 11:18Окно жилого дома повреждено после отражения атаки БПЛА в Дзержинске
12 февраля 2026 10:53Нижегородский ресторан закрыли после истории с завышенными счетами
12 февраля 2026 09:44Генпрокуратура требует изъять имущество нижегородского судьи Виктора Фомина
Происшествия

Прокуратура выявила нарушения прав инвалидов на ж/д станциях в Арзамасе

12 февраля 2026 19:15 Происшествия
Прокуратура выявила нарушения прав инвалидов на ж/д станциях в Арзамасе

Фото: Александр Воложанин

Представителя ж/д компании в Арзамасе привлекли к ответственности после проверки Нижегородской транспортной прокуратуры. Поводом стали нарушения прав людей с инвалидностью.

Правоохранители оценили, насколько вокзалы и платформы соответствуют требованиям доступности для маломобильных граждан. Выяснилось, что на станциях Арзамас-1 и Арзамас-2 ГЖД повреждено бетонное покрытие посадочных платформ. В самих зданиях вокзалов не оказалось оборудованных мест отдыха для инвалидов, а в санузлах отсутствовали настенные поручни и автоматические доводчики дверей.

Такие недочеты напрямую влияют на возможность людей с инвалидностью свободно пользоваться объектами транспортной инфраструктуры, подчеркнули в Приволжской транспортной прокуратуре.

После проверки транспортный прокурор внес представление начальнику Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов. В результате были приняты меры по устранению выявленных нарушений.

Также по материалам прокуратуры Ространснадзор привлек виновное должностное лицо к административной ответственности по статье 9.13 КоАП РФ. Ему назначен штраф за неисполнение требований по обеспечению доступности транспортных объектов для инвалидов.

Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки беспилотников.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД Инвалиды Прокуратура
Поделиться:
Новости по теме
12 февраля 2026 09:44Генпрокуратура требует изъять имущество нижегородского судьи Виктора Фомина
11 февраля 2026 14:53Люлин поддержал идею о сопровождении слабослышащих туристов гидами-переводчиками
23 января 2026 08:00Нижегородских водителей предложили обучить помощи маломобильным пассажирам
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных