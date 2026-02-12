Прокуратура выявила нарушения прав инвалидов на ж/д станциях в Арзамасе Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Представителя ж/д компании в Арзамасе привлекли к ответственности после проверки Нижегородской транспортной прокуратуры. Поводом стали нарушения прав людей с инвалидностью.

Правоохранители оценили, насколько вокзалы и платформы соответствуют требованиям доступности для маломобильных граждан. Выяснилось, что на станциях Арзамас-1 и Арзамас-2 ГЖД повреждено бетонное покрытие посадочных платформ. В самих зданиях вокзалов не оказалось оборудованных мест отдыха для инвалидов, а в санузлах отсутствовали настенные поручни и автоматические доводчики дверей.

Такие недочеты напрямую влияют на возможность людей с инвалидностью свободно пользоваться объектами транспортной инфраструктуры, подчеркнули в Приволжской транспортной прокуратуре.

После проверки транспортный прокурор внес представление начальнику Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов. В результате были приняты меры по устранению выявленных нарушений.

Также по материалам прокуратуры Ространснадзор привлек виновное должностное лицо к административной ответственности по статье 9.13 КоАП РФ. Ему назначен штраф за неисполнение требований по обеспечению доступности транспортных объектов для инвалидов.

Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки беспилотников.