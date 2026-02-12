Нижегородский ресторан закрыли после истории с завышенными счетами Происшествия

Фото: Анастасия Назарова

В центре Нижнего Новгорода силовики остановили работу ресторана на улице Нестерова, где действовала схема свиданий с накруткой счета. Мужчин приглашали на встречу через сайты знакомств, а в конце вечера выставляли счета на десятки тысяч рублей.

Как пишет "Комсомольская правда - Нижний Новгород", знакомство начиналось в интернете. После короткой переписки девушка предлагала встретиться и сама выбирала заведение, объясняя это удобным расположением и поздним временем работы. Альтернативные варианты она, как правило, отклоняла. На входе посетителей предупреждали, что терминал якобы не работает, а оплатить можно только наличными или переводом.

Во время ужина спутница активно делала заказы — чаще всего шампанское, закуски, сырные или фруктовые тарелки. Цены в меню не вызывали подозрений. Однако спустя 15-20 минут приносили счет на 30-40 тысяч рублей и больше.

Попытка расплатиться картой пресекалась. Клиента убеждали перевести деньги или снять наличные. В одном из случаев мужчину сопровождал сотрудник заведения и ждал у банкомата, пока он получит нужную сумму. После оплаты девушка находила предлог отлучиться и исчезала, а затем блокировала мужчину в соцсетях.

О схеме стало известно после обращения студента из Турции Атапа. По словам ответственного секретаря Общественного совета при Управлении МВД России по Нижнему Новгороду Олега Пикунова, за скромный заказ иностранцу озвучили сумму в 46 тысяч рублей. 41 тысячу он перевел, еще две тысячи отдал наличными. Чек при этом не выдали.

По аналогичному сценарию действовали и в случае с нижегородцем Сергеем. После нескольких бокалов шампанского и заказа по меню ему принесли счет на 38 тысяч рублей. Терминал "не работал", оплату потребовали наличными или переводом. Девушка исчезла сразу после расчета.

Когда информация получила огласку, в ресторан прибыла полиция. По словам Пикунова, часть персонала попыталась покинуть помещение, смешавшись с посетителями. Некоторых остановили. Сотрудники начали путаться в объяснениях и заявляли, что работают неофициально.

После публикаций стали откликаться и другие мужчины. По оценке блогера Владислава, который занимается выявлением подобных схем, за месяц через заведение могли пройти около 200 человек.

По его словам, такие рестораны открываются по схожему принципу: центр города, простое меню из закусок и алкоголя, девушки, которые работают на поток и могут "гастролировать" по разным регионам. Переписку на сайтах знакомств нередко ведут отдельные операторы, приглашая мужчин в нужное место.

В настоящее время ресторан на Нестерова закрыт и опечатан. В полицию поступило как минимум два заявления, их число растет.

В отдел доставлены пятеро человек, изъяты техника, алкоголь и документы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что более 20 нижегородских ресторанов закрылось в 2025 году.