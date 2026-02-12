Шестеро нижегородцев пойдут под суд за врезку в нефтепровод и кражу топлива Происшествия

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела о незаконном подключении к магистральному нефтепродуктопроводу и хищении дизельного топлива. Перед судом предстанут шестеро местных жителей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, в декабре 2023 года 55-летний мужчина создал группу из пяти знакомых в возрасте от 39 до 59 лет. За участие он пообещал им денежное вознаграждение.

Сообщники сделали врезку в трубопровод, проходящий по территории Богородского и Лысковского округов. Чтобы скрыть следы и упростить откачку топлива, они приобрели участки земли, оформленные на подставных лиц, и разместили там оборудование для перекачки.

Похищенное дизельное топливо продавали напрямую водителям большегрузов, а также через автозаправку в Княгининском районе, где арендовали резервуар для хранения.

Деятельность группы пресекли сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ по Нижегородской области. Часть похищенного топлива на сумму более 1,8 млн рублей изъята. Общий ущерб оценен в 4,3 млн рублей.

Двое обвиняемых находятся под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что врезка в нефтепровод в Лысковском округе в 2025 году привела к ущербу в 40 млн рублей.