Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
12 февраля 2026 14:24Нижегородскому экс-чиновнику Бортникову продлили арест до 4 марта
12 февраля 2026 13:33Шестеро нижегородцев пойдут под суд за врезку в нефтепровод и кражу топлива
12 февраля 2026 12:45Главе нижегородского управления Росимущества продлили срок задержания
12 февраля 2026 11:51Суд ужесточил приговор экс-спикеру нижегородской думы Олегу Лавричеву
12 февраля 2026 11:18Окно жилого дома повреждено после отражения атаки БПЛА в Дзержинске
12 февраля 2026 10:53Нижегородский ресторан закрыли после истории с завышенными счетами
12 февраля 2026 09:44Генпрокуратура требует изъять имущество нижегородского судьи Виктора Фомина
12 февраля 2026 08:04Массовая атака БПЛА отражена в Нижегородской области: сбито 9 дронов
11 февраля 2026 18:49ФСБ поймала пособников мошенников с сим-боксами в Нижнем Новгороде
11 февраля 2026 18:10Завотделением нижегородской больницы №33 отправили в СИЗО
Происшествия

Шестеро нижегородцев пойдут под суд за врезку в нефтепровод и кражу топлива

12 февраля 2026 13:33 Происшествия
Шестеро нижегородцев пойдут под суд за врезку в нефтепровод и кражу топлива

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела о незаконном подключении к магистральному нефтепродуктопроводу и хищении дизельного топлива. Перед судом предстанут шестеро местных жителей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, в декабре 2023 года 55-летний мужчина создал группу из пяти знакомых в возрасте от 39 до 59 лет. За участие он пообещал им денежное вознаграждение.  

Сообщники сделали врезку в трубопровод, проходящий по территории Богородского и Лысковского округов. Чтобы скрыть следы и упростить откачку топлива, они приобрели участки земли, оформленные на подставных лиц, и разместили там оборудование для перекачки.

Похищенное дизельное топливо продавали напрямую водителям большегрузов, а также через автозаправку в Княгининском районе, где арендовали резервуар для хранения.

Деятельность группы пресекли сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ по Нижегородской области. Часть похищенного топлива на сумму более 1,8 млн рублей изъята. Общий ущерб оценен в 4,3 млн рублей. 

Двое обвиняемых находятся под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что врезка в нефтепровод в Лысковском округе в 2025 году привела к ущербу в 40 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кража Нефтепродукты Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
09 февраля 2026 12:5516-летний нижегородец вынес из магазинов технику почти на миллион рублей — видео
23 октября 2025 13:44Кражу почти 5 тонн никельсодержащего металла раскрыли в Нижегородской области
29 августа 2025 12:13Полиция раскрыла серию краж на стройке М-12 в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных