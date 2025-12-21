Нижегородская "Чайка" одолела "Кузнецких Медведей" в овертайме

Фото:
Нижегородская "Чайка" в выездном матче переиграла "Кузнецких Медведей" из Новокузнецка со счетом 2:1. Об этом сообщается в соцсетях нижегородской команды.
Нападающий "Чайки" Арсений Бессонов открыл счёт на 9‑й минуте, а на 62‑й победу "Чайке" защитник Сергей Гурьев – 2:1.
Счет по броскам 36-34 в пользу хозяев, но нижегородцы были лучше на вбрасываниях: 37 выигранных против 24 у "медведей".
Лучшим игроком матча признали Бессонова который получил трофей "Щит Князя Пожарского".
Повторная встреча (6+) между соперниками состоится 22 декабря в Новокузнецке.
Ранее "Чайка" разгромила "Мамонтов Югры" в последнем мачте 2025 года на домашнем льду.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+