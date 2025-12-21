Нижегородская "Чайка" одолела "Кузнецких Медведей" в овертайме Спорт

Фото: МХК "Чайка"

Нижегородская "Чайка" в выездном матче переиграла "Кузнецких Медведей" из Новокузнецка со счетом 2:1. Об этом сообщается в соцсетях нижегородской команды.

Нападающий "Чайки" Арсений Бессонов открыл счёт на 9‑й минуте, а на 62‑й победу "Чайке" защитник Сергей Гурьев – 2:1.

Счет по броскам 36-34 в пользу хозяев, но нижегородцы были лучше на вбрасываниях: 37 выигранных против 24 у "медведей".

Лучшим игроком матча признали Бессонова который получил трофей "Щит Князя Пожарского".

Повторная встреча (6+) между соперниками состоится 22 декабря в Новокузнецке.

Ранее "Чайка" разгромила "Мамонтов Югры" в последнем мачте 2025 года на домашнем льду.