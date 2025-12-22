Билет на матч "Торпедо" против ЦСКА продают за 120 000 рублей

Фото:
Билет на последний домашний матч (6+) "Торпедо" в 2025 году продают за 120 тысяч рублей. 25 декабря нижегородцы примут ЦСКА. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс Афиши".
Речь идет не об обычном месте, а о VIP-ложе на 12 человек. Потенциальному покупателю предлагается арендовать всю зону целиком.
Дешевые билеты на матч стартуют от 2250 рублей. Это не самые удобные угловые сектора. Балкон обойдется в 2550 и 2850 рублей. Места ближе к бортам — 4050 рублей, а вот центральные сектора в 5100 и 5400 рублей.
Несмотря на цены, свободных мест осталось очень мало. Больше билетов доступно на ближайший матч против ХК "Сочи". Там стоимость варьируется от 990 до 4500 рублей.
Напомним, с января 2025 года "Торпедо" использует систему динамического ценообразования для борьбы с перекупщиками. Она формирует стоимость билетов с учетом различных факторов: спроса, статуса соперника, дня недели и позиции команд в таблице. На старте продаж устанавливается максимальная цена, которая может снижаться при недостаточном интересе.
Ранее сообщалось, что открытие Ледовой арены на Стрелке запланировано на начало 2026 года. Вопрос о переезде "Торпедо" будет решаться совместно с руководством КХЛ с учётом календаря игр.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+