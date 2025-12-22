Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Спорт

Билет на матч "Торпедо" против ЦСКА продают за 120 000 рублей

22 декабря 2025 15:29 Спорт
Билет на матч Торпедо против ЦСКА продают за 120 000 рублей

Фото: ХК "Торпедо"

Билет на последний домашний матч (6+) "Торпедо" в 2025 году продают за 120 тысяч рублей. 25 декабря нижегородцы примут ЦСКА. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс Афиши".

Речь идет не об обычном месте, а о VIP-ложе на 12 человек. Потенциальному покупателю предлагается арендовать всю зону целиком. 

Дешевые билеты на матч стартуют от 2250 рублей. Это не самые удобные угловые сектора. Балкон обойдется в 2550 и 2850 рублей. Места ближе к бортам — 4050 рублей, а вот центральные сектора в 5100 и 5400 рублей.

Несмотря на цены, свободных мест осталось очень мало. Больше билетов доступно на ближайший матч против ХК "Сочи". Там стоимость варьируется от 990 до 4500 рублей.

Напомним, с января 2025 года "Торпедо" использует систему динамического ценообразования для борьбы с перекупщиками. Она формирует стоимость билетов с учетом различных факторов: спроса, статуса соперника, дня недели и позиции команд в таблице. На старте продаж устанавливается максимальная цена, которая может снижаться при недостаточном интересе.

Ранее сообщалось, что открытие Ледовой арены на Стрелке запланировано на начало 2026 года. Вопрос о переезде "Торпедо" будет решаться совместно с руководством КХЛ с учётом календаря игр. 

