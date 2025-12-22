Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Спорт

Должность спортивного психолога введут в нижегородских госшколах

22 декабря 2025 11:22
Должность спортивного психолога введут в нижегородских госшколах

Фото: сгенерировано нейросетью

В государственных спортивных школах Нижегородской области появятся спортивные психологи. Об этом рассказал министр спорта региона Дмитрий Кабайло в интервью НИА "Нижний Новгород".

По его словам, уже подписано трехстороннее соглашение между администрацией Нижнего Новгорода, ННГУ имени Лобачевского и министерством спорта. Документ предусматривает реализацию стратегии психологического сопровождения в сфере физической культуры и спорта.

Одним из поводов для усиления внимания к психологической составляющей в спортивной среде стал инцидент, произошедший в мае 2025 года в СШОР по современному пятиборью и конному спорту имени Сои. Тогда трое воспитанниц школы избили лошадь, сняв происходящее на видео. Случай вызвал широкий общественный резонанс.

"Будем надеяться, что подобные инциденты не повторятся. Если говорить глобально, то первое – это воспитание в семье. Второе, в рамках наших государственных спортивных учреждений мы сейчас прорабатываем ввод должности спортивного психолога", — отметил Кабайло.

Психологи займутся профилактикой агрессивного поведения среди юных спортсменов и своевременным выявлением признаков эмоциональной нестабильности, таких как депрессия или повышенная тревожность. Специалисты будут работать напрямую с детьми, чтобы на ранних этапах замечать возможные проблемы и оперативно реагировать.

Кабайло добавил, что в рамках стратегии также планируется работа с тренерским составом. В государственных школах уже выстроена система профилактики. Что касается частных клубов, то здесь, по словам нижегородского министра, ситуация сложнее: требуется доработка федерального законодательства, и соответствующая работа уже ведётся на уровне минспорта России.

Ранее Дмитрий Кабайло рассказал, как будет работать свободный доступ на школьные стадионы для нижегородцев.

