Спорт

Кабайло объяснил, как будет работать свободный доступ на школьные стадионы

20 декабря 2025 13:34 Спорт
Кабайло объяснил, как будет работать свободный доступ на школьные стадионы

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области запускается пилотный проект "наШстадион", который позволит жителям свободно пользоваться школьными спортивными площадками. Инициатива будет реализована в пяти учебных заведениях региона.

Министр спорта области Дмитрий Кабайло в интервью НИА "Нижний Новгород" рассказал, как именно будет организован доступ и на каких условиях площадки станут открытыми для всех желающих.

По его словам, главной задачей стало соблюдение всех требований безопасности, в том числе антитеррористических. Именно поэтому ранее доступ к школьным территориям был ограничен. Однако совместно с минобрнауки и муниципалитетами удалось найти решение, позволяющее открыть стадионы для нижегородцев, не нарушая при этом установленных норм.

Ключевым элементом станет установка системы контроля доступа. По аналогии с проходом на футбольные матчи, попасть на территорию стадиона можно будет с помощью QR-кода. Такая система не только ограничивает вход, но и позволяет идентифицировать каждого посетителя.

Напомним, в качестве инструментов доступа предлагаются два варианта: через мобильное приложение "Спорт рядом" с авторизацией по номеру телефона или SberID, либо через "Госуслуги" или карту жителя Нижегородской области с упрощённой верификацией.

Второй важный аспект — наличие уже существующей инфраструктуры. В отличие от обычных дворовых площадок, школьные стадионы уже обслуживаются персоналом, что позволяет оперативно устранять неисправности и поддерживать порядок. Также на территории будет установлено видеонаблюдение, что обеспечит дополнительный контроль и позволит отслеживать количество занимающихся.

При этом Кабайло подчеркнул, что приоритетное право на использование стадионов сохраняется за школьниками. Для остальных жителей будут установлены временные ограничения.

"Например, если занятия школьников проходят до 14:00, электронный допуск на спортплощадку жители в это время оформить просто не смогут. Такая система формирует единый контур безопасности, где все элементы работают в связке", — отметил министр.

Использование уже существующих школьных объектов вместо строительства новых спортивных площадок позволит значительно сэкономить бюджетные средства. К 2030 году экономия может составить до 8,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что открытие Ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде запланировано на начало 2026 года. 

