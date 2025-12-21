Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Спорт

ВК "Горький" разгромил "Динамо-Урал" 3:0

21 декабря 2025 09:35 Спорт
ВК Горький разгромил Динамо-Урал 3:0

Фото: соцсети ВК "Горький"

Волейболисты нижегородского клуба "Горький" в домашнем матче чемпионата России разгромили "Динамо-Урал" из Уфы 3:0 (31:29, 31:29, 25:23). Об этом сообщается в соцсетях ВК "Горький".

Игра состоялась 20 декабря в Арзамасе на площадке ФОК "Звездный".

Лучшим игроком у нижегородцев стал капитан команды Александр Пятыркин, набравший 17 очков (подача 1, атака 17, блок 3).

Главный тренер ВК "Горький " Андрей Дранишников после игры отметил болельщиков, которые, по его словам, "гнали" команду вперед.

"Для Нижнего Новгорода нет простых соперников, мы готовимся к каждому. Сегодня был "Динамо-Урал", завтра будет Сургут. Справились с концовками и допустили брака меньше, чем соперник", - подвел итог матча наставник нижегородцев.

Следующий матч (6+) ВК "Горький" сыграет 26 декабря в Сургуте с местным клубом "Газпром-Югра".

Ранее сообщалось, что волейболиста нижегородского клуба "Горький" Михаила Щербакова признали лучшим игроком ноября.

 

Теги:
Волейбол Спорт
