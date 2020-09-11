Нижний сегодня: главные события дня Общество

Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился у 243 жителей Нижнего Новгорода

По данным на понедельник 21 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 15 288 заболевших COVID-19 - это на 243 человека больше, чем в пятницу 18 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 30 926 человек.

Сотрудники нижегородского УФСБ задержали заместителя начальника ГУФСИН Виталия Гудкова

Его подозревают в организации преступной схемы, когда он обирал своих же коллег. Виталий Гудков, являясь сотрудником ГУФСИН, курировал следующие направления: финансово-экономические подразделения; подразделения тылового обеспечения; подразделения капитального строительства и ремонта, и энергомеханическое подразделение.

Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 21 сентября)

На сайте НИА "Нижний Новгород" опубликована обновленная хронология событий распространения коронавируса.

Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области 20 сентября

Три человека погибли в ДТП на дорогах только за 20 сентября 2020 года. В Городецком районе, на 7 км трассы "Городец – Зиняки - Кантаурово", столкнулись два легковых автомобиля: в этом ДТП погибли два человека. В Сосновском районе автомобиль съехал в кювет и в результате погиб один человек.

Обнародована информация о новых заболевших коронавирусом нижегородцах

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 27 211 человек, в том числе 162 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 165 новых случаев.

Стали известны подробности смертельного ДТП в Городецком районе

20 сентября на трассе "Городец – Зиняки - Кантаурово" столкнулись два легковых автомобиля и погибли два человека. Выяснилось, что 48-летний водитель (стаж 25 лет) в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле Kia, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ 2112.

Экс-директор авиаклуба в Сарове подозревается в использовании парашютов, непригодных для прыжков

В 2017 году мужчина приобрел парашюты и парашютные системы, зная, что они являются непригодными к эксплуатации. Затем он до 2018 года без лицензии и разрешения, используя данные парашюты, обучал парашютным прыжкам. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Четыре игрока нижегородского ХК "Торпедо" заболели COVID-19, матч перенесли

Руководство "Торпедо" уведомило КХЛ о том, что у нескольких игроков и сотрудников клуба наблюдаются симптомы ОРВИ. Также были проведены тесты на коронавирус. Инфекция подтвердилась у четырёх человек.

Нижегородские врачи спасли беременную с COVID-19 при 95% поражении легких

Женщине 30 лет, у нее были первые роды. Она находилась на ИВЛ две недели.

"Бабье лето" обещают нижегородцам синоптики на предстоящей неделе

В понедельник-вторник в городе будет еще пасмурно и прохладно, но уже со среды в Нижнем Новгороде потеплеет до +21° и осадков не ожидается.

Прокуратура проверит условия хранения тел в морге нижегородской больницы №5

Жители расположенных рядом с больницей домов жалуются на то, что двери морга всегда открыты и граждане вынуждены наблюдать за процессом работы его сотрудников. В зону видимости попадают тела усопших и гробы.

Суд рассмотрит дело о банкротстве экс-депутата нижегородской Думы Николая Ингликова

Иск о банкротстве экс-депутата нижегородской думы Николая Ингликова приняли к производству. Суд установил, что заявление подано с соблюдением всех требований. Заседание назначено на 9 декабря.

Реку Борзовку в Ленинском районе планируют расчистить в течение ближайших двух лет

В 2021 году будет готова проектно-сметная документация расчистки, и область подаст заявку для того, что бы река попала в федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". Это позволит региону привлечь средства федерального бюджета.

Муниципальный долг Нижнего Новгорода за лето вырос на 14%

Муниципальный долг Нижнего Новгорода по итогам августа 2020 года составил 11,6 млрд рублей. По данным на конец мая долг составлял 10,142 млрд рублей. Таким образом, с начала лета муниципальный долг города увеличился на 14,3%.

Сбербанк откажется в логотипе от слова "банк"

Кредитное учреждение зарегистрировало новый логотип. Напомним, что в апреле 2020 года Банк России продал принадлежащие ему акции Сбербанка правительству РФ.