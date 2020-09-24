"Тема транспортных развязок при Никитине получила особое внимание", - Андрей Дахин Политика

"Тема транспортных развязок при Никитине получила особое внимание: ключевые инфраструктурные объекты завершены или близки к завершению, начаты новые", - отметил политолог, профессор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС Андрей Дахин, подводя итоги трехлетней работы Глеба Никитина на посту главы Нижегородской области.

"Сейчас строительство таких инфраструктурных объектов ведется на проспекте Циолковского, а также за Щербинками, на выезде из Нижнего Новгорода. К концу текущего года, по всей видимости, будет сдана масштабная транспортная развязка "Неклюдово – Золотово", которая существенно улучшит проходимость дорожного узла за Борским мостом. Большая работа сделана в рамках национальных проектов, в частности по благоустройству городских территорий, общественных пространств. Это федеральный заказ, в исполнении которого область активно участвует", - заметил Дахин.

"Что же касается моментов, показывающих своеобразие видения губернатором будущего нашего региона, то наиболее яркий из них связан с развитием кластера IT-технологий, с проработкой комплекса крупных объектов. Только что закончившаяся на Нижегородской ярмарке конференция ЦИПР показала, что в этой сфере новая волна активности, появившаяся в регионе с Глебом Никитиным, соответствует глобальным и российским трендам. Одним из знаковых событий для действующего губернатора станет 800-летие Нижнего Новгорода, и процесс подготовки к нему идет очень активно", - прокомментировал Андрей Дахин.



Напомним, 26 сентября 2017 года президент России Владимир Путин назначил Глеба Никитина временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области.