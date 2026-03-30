30 марта 2026 09:49 Происшествия
Прокуратура требует изъять у экс-заммэра Егорова автомобиль за 6,3 млн рублей

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Областная прокуратура требует изъять у бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Сергея Егорова автомобиль за 6,3 млн рублей и обратить его в доход государства. 

Нижегородский районный суд возбудил гражданское дело по иску надзорного ведомства 27 марта. В обоснование требований указано, что автомобиль был приобретен с нарушением положений федеральных законов №273-ФЗ "О противодействии коррупции" и №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

Сергея Егорова задержали 2 декабря 2025 года, после чего он покинул должность. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, с февраля по сентябрь 2025 года, исполняя обязанности первого заместителя мэра, он через посредника получил 120 тысяч рублей от представителей коммерческой организации и индивидуального предпринимателя. Как считают правоохранительные органы, за вознаграждение чиновник должен был содействовать организации парковочной деятельности на муниципальных земельных участках и не принимать меры по пресечению незаконной работы.

На прошлой неделе выяснилось, что расследование завершено. Материалы уголовного дела переданы в суд.

Ранее под следствием оказался предшественник Егорова Илья Штокман. Он обвиняется в получении многомиллионной взятки.

