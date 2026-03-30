79 млн рублей похитили при капремонте троллейбусного депо в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде троих руководителей двух коммерческих организаций заподозрили в хищении более 79 млн рублей из областного бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Установлено, что в сентябре 2024 года между госпредприятием "Нижегородэлектротранс" и строительной компанией был заключен контракт на разработку проектной документации и проведение капремонта троллейбусного депо. Общая стоимость работ составила 305,8 млн рублей. Подрядчику перечислили аванс в размере 146,7 млн рублей. Из этой суммы 96 млн рублей направили субподрядной организации.

Позже экспертиза показала, что фактически выполненные работы оцениваются в 16,7 млн рублей. Остальные средства, как считают правоохранители, были использованы не по назначению. Деньги в бюджет до настоящего времени не возвращены.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В качестве подозреваемых проходят трое человек — руководители и учредители подрядной и субподрядной компаний. Их уже допросили.

Двое фигурантов находятся под домашним арестом, еще одному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции провели обыски по местам жительства и работы подозреваемых, а также в их автомобилях.

Ранее сообщалось, что при строительстве двух школ в Нижнем Новгороде и Дзержинске украли 60 млн рублей. В феврале были задержаны трое причастных к мошенничеству. Расследуется уголовное дело.

