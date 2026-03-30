Два человека погибли на нижегородских водоемах за неделю

Два человека утонули в нижегородских водоемах за прошлую неделю, сообщили в региональном управлении МЧС.
Сначала тело погибшего достали из Кудьмы в Кстовском районе. Трагедия произошла 28 марта. А на следующий день из Оки в Павловском округе извлекли тело женщины.
В общей сложности за семь дней зарегистрировано четыре происшествия на воде. Спасены шесть человек, включая двух мужчин, которые провалились под лед в Воротынском округе.
В МЧС напоминают: безопасная толщина льда для одного человека - от 10 сантиметров, для двух и более - от 15 сантиметров. Весной выходить на лед опасно для жизни.
