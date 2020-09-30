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Происшествия

Нижегородец получил 15 лет колонии за убийство послушницы монастыря

01 октября 2020 14:04  [56] Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Нижегородец получил 15 лет колонии за убийство послушницы монастыря. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Следствием и судом установлено, что ночью 27 ноября 2019 года нетрезвый мужчина в районе улицы Ларина Приокского напал на 66-летнюю женщину, нанес ей многочисленные удары ножом, после чего похитил имевшуюся при ней сумку с личными вещами и религиозной атрибутикой на общую сумму 985 рублей и скрылся с места преступления.

Женщина скончалась в больнице. Она была послушницей одного из монастырей.

В ходе расследования уголовных дел по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение) и п. "з" ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) 40-летний обвиняемый был заключен под стражу. Вину он не признавал.

Приговором суда подсудимому назначено наказание - 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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