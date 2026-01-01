Студента обманули при покупке смартфона в Нижнем Новгороде Происшествия

19-летний житель Нижнего Новгорода стал жертвой мошенничества при попытке приобрести дорогой смартфон с рук. Сделка состоялась на парковке у торгового центра на улице Пискунова. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По словам молодого человека, он передал незнакомцу свой мобильный телефон стоимостью 40 тысяч рублей и 4 400 рублей наличными в обмен на якобы новейшую модель гаджета. Однако вскоре выяснилось, что в коробке находилась подделка.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в Москве во время служебной командировки. Им оказался 24-летний житель Краснодара, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Мужчина признал вину, ущерб потерпевшему возмещён в полном объёме.

Полиция напоминает о необходимости проявлять осторожность при покупках у незнакомцев. Заниженная цена, спешка и отсутствие гарантий — признаки возможного обмана. Не поддавайтесь на сомнительные предложения, особенно при личных встречах.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали в Лукояновском округе рецидивиста за серию краж.