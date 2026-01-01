Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
01 января 2026 11:24Студента обманули при покупке смартфона в Нижнем Новгороде
31 декабря 2025 17:20Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Борском округе
31 декабря 2025 17:07Двое чуть не сгорели заживо под Новый год в Нижегородской области
31 декабря 2025 14:05Полиция задержала рецидивиста за серию краж в Лукояновском округе
31 декабря 2025 12:5417 случаев нелегальной продажи пиротехники выявили в Нижнем Новгороде
31 декабря 2025 10:09Невыплата заработной платы сотруднику фирмы в Выксе привела к уголовному делу
30 декабря 2025 19:40Роструд изучает обстоятельства ДТП с фурами в Воротынском округе
30 декабря 2025 17:43Водитель "Лады Приоры" разбился насмерть в ДТП около Починок
30 декабря 2025 15:38Прокуратура добилась компенсации для матери сбитого поездом нижегородца
30 декабря 2025 13:36Юрий Шалабаев высказался о коррупции в мэрии Нижнего Новгорода
Происшествия

Студента обманули при покупке смартфона в Нижнем Новгороде

01 января 2026 11:24 Происшествия
Студента обманули при покупке смартфона в Нижнем Новгороде

19-летний житель Нижнего Новгорода стал жертвой мошенничества при попытке приобрести дорогой смартфон с рук. Сделка состоялась на парковке у торгового центра на улице Пискунова. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. 

По словам молодого человека, он передал незнакомцу свой мобильный телефон стоимостью 40 тысяч рублей и 4 400 рублей наличными в обмен на якобы новейшую модель гаджета. Однако вскоре выяснилось, что в коробке находилась подделка.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в Москве во время служебной командировки. Им оказался 24-летний житель Краснодара, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Мужчина признал вину, ущерб потерпевшему возмещён в полном объёме.

Полиция напоминает о необходимости проявлять осторожность при покупках у незнакомцев. Заниженная цена, спешка и отсутствие гарантий — признаки возможного обмана. Не поддавайтесь на сомнительные предложения, особенно при личных встречах.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали в Лукояновском округе рецидивиста за серию краж. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество Полиция
Поделиться:
Новости по теме
29 декабря 2025 17:12Нижегородский студент украл почти 3 млн рублей у вдовы участника СВО
28 декабря 2025 12:31Мошенники вынудили нижегородку "задекларировать" 750 тысяч и отдать их курьеру
25 декабря 2025 20:39Житель Арзамаса отдал мошенникам более миллиона рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных