Роструд изучает обстоятельства ДТП с фурами в Воротынском округе Происшествия

Государственная инспекция труда приступила к выяснению всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в котором участвовали пять большегрузов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Авария произошла 26 декабря на федеральной трассе М-7 "Волга" в районе села Чугуны, расположенного в Воротынском округе Нижегородской области. Один из водителей получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Как отметил руководитель регионального управления Гострудинспекции Илья Мошес, в настоящее время налажено взаимодействие с другими профильными структурами. Специалисты намерены установить, были ли пострадавшие официально трудоустроены, а также выяснить, связано ли происшествие с выполнением ими трудовых обязанностей.

Он добавил, что по итогам проверки станет ясно, имеются ли признаки нарушения трудового законодательства или условий охраны труда.

Ранее сообщалось, что Гострудинспекция Нижегородской области проводит расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего на плавкране в Борском округе.