Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
31 декабря 2025 12:5417 случаев нелегальной продажи пиротехники выявили в Нижнем Новгороде
31 декабря 2025 10:09Невыплата заработной платы сотруднику фирмы в Выксе привела к уголовному делу
30 декабря 2025 19:40Роструд изучает обстоятельства ДТП с фурами в Воротынском округе
30 декабря 2025 17:43Водитель "Лады Приоры" разбился насмерть в ДТП около Починок
30 декабря 2025 15:38Прокуратура добилась компенсации для матери сбитого поездом нижегородца
30 декабря 2025 13:36Юрий Шалабаев высказался о коррупции в мэрии Нижнего Новгорода
30 декабря 2025 12:4911 человек погибли из-за пьяных водителей в Нижнем Новгороде в 2025 году
30 декабря 2025 10:4674-летний нижегородец погиб в ночном пожаре из-за сигареты
29 декабря 2025 20:19Хлопок в подвале дома по улицы Искры привел к эвакуации 25 человек
29 декабря 2025 19:17Нижегородский экс-чиновник Бортников останется под стражей до 9 февраля
Происшествия

17 случаев нелегальной продажи пиротехники выявили в Нижнем Новгороде

31 декабря 2025 12:54 Происшествия
17 случаев нелегальной продажи пиротехники выявили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде сотрудники городского управления МВД совместно с представителями администрации провели проверку соблюдения правил торговли пиротехнической продукцией. Рейд был организован в преддверии новогодних праздников, чтобы предотвратить возможные инциденты, связанные с использованием некачественных петард и салютов.

В ходе контрольных мероприятий специалисты зафиксировали 17 фактов незаконной реализации пиротехники. Из оборота было изъято 1804 единицы продукции общей стоимостью 48 400 рублей.

В отношении нарушителей составили 17 административных протоколов. Из них 7 — по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ за ведение предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии, 9 — по статье 2.5 КоАП Нижегородской области за несоблюдение правил торговли на ярмарках, и 1 — по статье 14.2 КоАП РФ за незаконную продажу товаров, реализация которых ограничена или запрещена.

Полиция напоминает нижегородцам: использование пиротехники допускается исключительно в соответствии с инструкцией производителя. Важно строго соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать травм и несчастных случаев.

Ранее сообщалось, что у нелегальных торговцев в Нижнем Новгороде изъяли 330 елок.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Полиция Торговля Штраф
Поделиться:
Новости по теме
30 декабря 2025 13:50Нижегородская мэрия перейдет на оперативный график в новогодние праздники
27 декабря 2025 10:10Площадки для запуска фейерверков на Новый год определили в Нижнем Новгороде
26 декабря 2025 16:00В Нижегородской области запретили запускать салюты рядом с домами
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных