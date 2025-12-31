17 случаев нелегальной продажи пиротехники выявили в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде сотрудники городского управления МВД совместно с представителями администрации провели проверку соблюдения правил торговли пиротехнической продукцией. Рейд был организован в преддверии новогодних праздников, чтобы предотвратить возможные инциденты, связанные с использованием некачественных петард и салютов.

В ходе контрольных мероприятий специалисты зафиксировали 17 фактов незаконной реализации пиротехники. Из оборота было изъято 1804 единицы продукции общей стоимостью 48 400 рублей.

В отношении нарушителей составили 17 административных протоколов. Из них 7 — по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ за ведение предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии, 9 — по статье 2.5 КоАП Нижегородской области за несоблюдение правил торговли на ярмарках, и 1 — по статье 14.2 КоАП РФ за незаконную продажу товаров, реализация которых ограничена или запрещена.

Полиция напоминает нижегородцам: использование пиротехники допускается исключительно в соответствии с инструкцией производителя. Важно строго соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать травм и несчастных случаев.

