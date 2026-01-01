Женщина погибла на пожаре в Борском округе 1 января Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Утром 1 января в деревне Еловая Борского округа вспыхнул пожар в жилом доме. Огонь охватил около 100 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В результате пожара погибла женщина. Её личность в настоящий момент устанавливается. Пострадали еще трое человек, среди которых двое детей.

Причины возгорания выясняют дознаватели чрезвычайного ведомства.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 декабря в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в результате ночного пожара погиб 74-летний мужчина. Предварительной причиной возгорания стала непотушенная сигарета.