Женщина погибла на пожаре в Борском округе 1 января

Утром 1 января в деревне Еловая Борского округа вспыхнул пожар в жилом доме. Огонь охватил около 100 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
В результате пожара погибла женщина. Её личность в настоящий момент устанавливается. Пострадали еще трое человек, среди которых двое детей.
Причины возгорания выясняют дознаватели чрезвычайного ведомства.
Ранее сообщалось, что в ночь на 30 декабря в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в результате ночного пожара погиб 74-летний мужчина. Предварительной причиной возгорания стала непотушенная сигарета.
