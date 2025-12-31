Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Борском округе

Пять человек пострадали в ДТП на дороге "Бор - Красногорка" в Нижегородской области. Авария произошла около 14:20 31 декабря, сообщили в ГУ МВД по региону.
По предварительным данным, "Хонда" выскочила на встречку и врезалась в "Киа". В больницу доставлены трое взрослых и двое детей.
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства и причины случившегося.
Ранее сообщалось, что 11 человек погибли из-за пьяных водителей в Нижнем Новгороде в 2025 году.
