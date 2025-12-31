Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Происшествия

Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Борском округе

31 декабря 2025 17:20 Происшествия
Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Борском округе

Пять человек пострадали в ДТП на дороге "Бор - Красногорка" в Нижегородской области. Авария произошла около 14:20 31 декабря, сообщили в ГУ МВД по региону. 

По предварительным данным, "Хонда" выскочила на встречку и врезалась в "Киа".  В больницу доставлены трое взрослых и двое детей. 

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства и причины случившегося. 

Ранее сообщалось, что 11 человек погибли из-за пьяных водителей в Нижнем Новгороде в 2025 году. 

