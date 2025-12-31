Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Происшествия

Полиция задержала рецидивиста за серию краж в Лукояновском округе

31 декабря 2025 14:05 Происшествия
Полиция задержала рецидивиста за серию краж в Лукояновском округе

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В поселке имени Степана Разина, расположенном в Лукояновском округе Нижегородской области, в начале декабря произошло сразу несколько краж. Пострадавшими стали владельцы двух торговых точек, а также сотрудник местного почтового отделения. Об этом сообщили в нижегородском ГУ МВД.

По словам заявителей, из помещений были похищены деньги и товары. Общий ущерб от преступных действий превысил 250 000 рублей.

После поступления заявлений на место происшествий выехала следственно-оперативная группа. Полицейским удалось установить, что все три преступления совершены одним и тем же человеком.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель города Первомайск, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. На допросе мужчина полностью признал свою вину.

На время предварительного следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о надлежащем поведении.

Ранее в Нижнем Новгороде поймали серийную автобусную воровку, а также задержали мужчину, подозреваемого в серии краж из нижегородских ТЦ.

Кража Лукояновский район Полиция
