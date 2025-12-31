Полиция задержала рецидивиста за серию краж в Лукояновском округе

Фото:
В поселке имени Степана Разина, расположенном в Лукояновском округе Нижегородской области, в начале декабря произошло сразу несколько краж. Пострадавшими стали владельцы двух торговых точек, а также сотрудник местного почтового отделения. Об этом сообщили в нижегородском ГУ МВД.
По словам заявителей, из помещений были похищены деньги и товары. Общий ущерб от преступных действий превысил 250 000 рублей.
После поступления заявлений на место происшествий выехала следственно-оперативная группа. Полицейским удалось установить, что все три преступления совершены одним и тем же человеком.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель города Первомайск, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. На допросе мужчина полностью признал свою вину.
На время предварительного следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о надлежащем поведении.
Ранее в Нижнем Новгороде поймали серийную автобусную воровку, а также задержали мужчину, подозреваемого в серии краж из нижегородских ТЦ.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+