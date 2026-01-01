Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Происшествия

Автобус сбил пешехода на переходе в Нижнем Новгороде

01 января 2026 14:48 Происшествия
Автобус сбил пешехода на переходе в Нижнем Новгороде

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Автобус сбил пешехода на переходе в Нижнем Новгороде 31 декабря. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около полудня на улице Янки-Купалы, у дома №9.

По предварительным данным, водитель автобуса допустил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия мужчина получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. 

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в ДТП в Борском округе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
автобусы ДТП Общественный транспорт
