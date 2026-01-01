Автобус сбил пешехода на переходе в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Автобус сбил пешехода на переходе в Нижнем Новгороде 31 декабря. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около полудня на улице Янки-Купалы, у дома №9.

По предварительным данным, водитель автобуса допустил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия мужчина получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Обстоятельства ДТП выясняются.

