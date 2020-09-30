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Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" взыскал с жителей Дзержинска и Кстова 95 млн рублей за долги

08 октября 2020 09:14  [218] Общество

За 8 месяцев 2020 года Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс", через службу судебных приставов, кредитные организации и Пенсионный фонд, принудительно взыскал с физических лиц Дзержинска и Кстова более 95 млн рублей за долги за отопления и горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В основном решения о принудительном взыскании задолженности выносятся по упрощенной системе судопроизводства, когда заявления рассматриваются без присутствия сторон. После вынесения судебный приказ сразу направляется в организации, выплачивающие должнику заработную плату, пенсию или иные периодические платежи, в том числе в более 40 банков. После вынесения исполнительного документа должник обязан оплатить всю сумму задолженности за указанный в решении период, а также судебные издержки.

Если долг не погашен и после направления на исполнение в соответствующие организации, то судебный приказ передается в службу судебных приставов, и неплательщик должник будет вынужден возместить дополнительно еще и исполнительский сбор - 7% от общей суммы задолженности.

При рассмотрении документов в суде к должнику может быть применена солидарная ответственность (в соответствии с ГК РФ N 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года). Это значит, что на собственника, нанимателя помещения и членов его семьи может быть возложена обязанность как частичного, так и полного погашения долга, как на единственного должника.

В настоящее время на рассмотрении в суде находится еще свыше 4,5 тыс. заявлений о вынесении решения о принудительном взыскании задолженности. Порядка 27 тысяч судебных приказов на сумму 450 млн рублей находятся на исполнении в службе судебных приставов.

"Наша компания ведет активную судебную работу с должниками за отопление и горячую воду. Мы заинтересованы, чтобы вопрос погашения задолженности был решен до момента подачи документов в суд. Уверена, что это и в интересах самих граждан. В рамках информационной кампании «Внимание! Должник!» мы систематически напоминаем о последствиях неоплаты, обращаем внимание жителей на необходимость своевременной оплаты отопления и горячей воды, чтобы они могли избежать дополнительных судебных издержек", - отметила руководитель управления по сбору дебиторской задолженности Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Наталья Шишкина.

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