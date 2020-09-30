Пассажир пострадал при столкновении двух нижегородских автобусов. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.
ДТП случилось накануне днем, 7 октября, на пр.Гагарина в Советском районе, около дома № 64. 34-летний водитель (стаж 2 года) ехал на ПАЗике, при перестроении не убедился в безопасности маневра, совершил столкновение с автобусом ЛиАЗ.
В результате, пострадала пассажир автобуса ПАЗ. Женщине 43 года. У нее диагностирован ушиб плеча.
Напомним, женщина-водитель погибла при столкновении иномарки и фуры около Дзержинска рано утром 8 октября.
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