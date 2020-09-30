Ясельный пристрой к детскому саду открылся в Сормовском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: Алексей Манянин

Ясельный пристрой к детскому саду № 364 "Звездочка", построенный по нацпроекту "Демография", открылся в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Его готовность проверил исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Он отметил, что здание построено по самым современным требованиям и полностью укомплектовано для удобства детей младшего дошкольного возраста (от 1 до 3 лет).

Пристрой одноэтажный, рассчитан на 60 мест.

"Просторная раздевалка, отдельный пищеблок, теплые полы в группах – детям будет комфортно. Пристрой адаптирован для детей с особенностями развития: предусмотрены пандусы, основные и запасные входы со всех сторон намного шире обычного", - рассказала заведующая детским садом Елена Лосева.

По словам главы администрации Сормовского района Светланы Горбуновой, в микрорайоне "Центр Сормова" много молодых семей, поэтому ясли очень востребованы.

"В этом году по национальному проекту "Демография" мы уже ввели в эксплуатацию девять детских садов. До конца года планируем достроить еще два детсада: по нацпроекту "Жилье" и по нацпроекту "Демография". Кроме того, начинаем строительство еще десяти детских садов, которое будет окончено в 2021 году", – сообщил Юрий Шалабаев.