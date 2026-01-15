У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 января 2026 17:06Выяснилось, какие лекарства нижегородцы смогут купить на почте
15 января 2026 17:03Почти 800 жителей Сергачского округа смогут получать медпомощь в новом ФАПе
15 января 2026 16:39В Госдуме выступили против приезда семей мигрантов в Россию при оргнаборе
15 января 2026 16:13Синоптик не исключила повторения мощного снегопада в Нижегородской области
15 января 2026 15:44Рекордные 65,2 мм снега выпали в верхней части Нижнего Новгорода
15 января 2026 15:23Соцучастковые провели зимнюю зарядку для нижегородцев
15 января 2026 14:56Стало известно, как изменилась жизнь нижегородского мальчика-бабочки после ГЗТ
15 января 2026 14:41Женскую колонию закрывают в Ардатове
15 января 2026 14:11Опубликовано расписание Крещенских богослужений в нижегородских храмах
15 января 2026 14:06АО "Транснефть – Верхняя Волга" выполнило более 33 000 экологических анализов в 2025 году
Общество

В Госдуме выступили против приезда семей мигрантов в Россию при оргнаборе

15 января 2026 16:39 Общество
В Госдуме выступили против приезда семей мигрантов в Россию при оргнаборе

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Депутат Государственной Думы Сергей Миронов выразил недовольство по поводу того, что в рамках эксперимента по организованному набору иностранных граждан на работу в Россию им разрешают привозить свои семьи. Об этом сообщает 360.ru.

Миронов считает, что основная идея организованного набора заключается в привлечении людей на конкретные рабочие места на определённый срок, а не в создании для них условий, которые позволили бы им перевезти свои семьи.

Также депутат выразил обеспокоенность длительным переходным периодом, который составляет полгода, и нечеткими мерами воздействия на тех, кто нарушает условия эксперимента. Он подчеркнул, что проект нуждается в тщательной доработке с участием экспертов, ученых и представителей общественности.

Ранее в СМИ появилась информация, что с 1 января 2027 года в России начнётся эксперимент по организованному привлечению иностранных граждан и лиц без гражданства для работы. Проект охватит все регионы страны, за исключением Москвы и Московской области. За его реализацию будет отвечать Министерство внутренних дел.

Компании, которым требуются иностранные работники, будут включены в специальный реестр работодателей. Иностранные граждане, планирующие трудоустроиться в России, также будут внесены в соответствующий реестр. Причём они могут привезти с собой семьи, которые будут находиться на их иждивении.

Напомним, в Нижегородской области с начала 2026 года вырастет стоимость трудовых патентов для иностранных граждан, работающих в регионе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госдума Мигранты Работа
Поделиться:
Новости по теме
11 декабря 2025 09:001111 мигрантов выслали из Нижегородской области в 2025 году
04 декабря 2025 15:46Регионам хотят дать право ограничивать численность трудовых мигрантов
12 ноября 2025 16:48ФСБ выявила еще один канал легализации мигрантов в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных