В Госдуме выступили против приезда семей мигрантов в Россию при оргнаборе Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Депутат Государственной Думы Сергей Миронов выразил недовольство по поводу того, что в рамках эксперимента по организованному набору иностранных граждан на работу в Россию им разрешают привозить свои семьи. Об этом сообщает 360.ru.

Миронов считает, что основная идея организованного набора заключается в привлечении людей на конкретные рабочие места на определённый срок, а не в создании для них условий, которые позволили бы им перевезти свои семьи.

Также депутат выразил обеспокоенность длительным переходным периодом, который составляет полгода, и нечеткими мерами воздействия на тех, кто нарушает условия эксперимента. Он подчеркнул, что проект нуждается в тщательной доработке с участием экспертов, ученых и представителей общественности.

Ранее в СМИ появилась информация, что с 1 января 2027 года в России начнётся эксперимент по организованному привлечению иностранных граждан и лиц без гражданства для работы. Проект охватит все регионы страны, за исключением Москвы и Московской области. За его реализацию будет отвечать Министерство внутренних дел.

Компании, которым требуются иностранные работники, будут включены в специальный реестр работодателей. Иностранные граждане, планирующие трудоустроиться в России, также будут внесены в соответствующий реестр. Причём они могут привезти с собой семьи, которые будут находиться на их иждивении.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.