Нижегородцам объяснили, когда можно не выйти на работу из-за непогоды

Федерация независимых профсоюзов России "разрешила" работникам не выходить на работу в случае сильной непогоды, предварительно уведомив об этом работодателя. Однако, как разъяснила в беседе с 360.ru эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева, закон не всегда однозначно трактует такие ситуации.
По закону, отсутствие на рабочем месте возможно только в выходные и праздничные дни. В остальных случаях решение о признании причины уважительной остаётся на усмотрение работодателя.
B если говорить о крупных городах центральной России, то если сотрудник не придёт на работу, сославшись на снегопад, это, скорее всего, будет расценено как неуважительная причина.
"Если это где-то в глухой деревне и сотруднику нужно добираться до работы два часа при хороших обстоятельствах, а у него снегом завалило весь дом от низа до дверей — такая причина будет признана уважительной, конечно же, потому что он физически не имел возможности", - уточнила эксперт.
Тем не менее, если работник не смог выйти на работу из-за сложных погодных условий, он всё равно получит меньшую зарплату за месяц, так как количество отработанных дней уменьшится. В случае увольнения и последующего судебного разбирательства решение будет зависеть от должности работника и последствий его отсутствия на рабочем месте.
Например, если сотрудники скорой помощи не вышли на работу из-за непогоды, и в результате в городе кто-то не получил своевременную медицинскую помощь или не была проведена операция, суд, вероятно, встанет на сторону работодателя. В то же время, если речь идёт об офисном сотруднике или продавце, отсутствие на работе в течение нескольких дней может не привести к серьёзным последствиям, и суд может принять иное решение.
Как сообщалось ранее, рекордные 65,2 мм снега выпали в верхней части Нижнего Новгорода. Причём обильные снегопады ещё могут повториться в Нижегородской области этой зимой.
