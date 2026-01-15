10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 января 2026 22:21Известный детский реаниматолог Дмитрий Тимофеев умер в Нижнем Новгороде
15 января 2026 19:15Нижегородцам объяснили, когда можно не выйти на работу из-за непогоды
15 января 2026 18:0750 млн рублей выделили на благоустройство территории нижегородского кардиоцентра
15 января 2026 17:56Т2 бесплатно защитит всех абонентов от фишинга
15 января 2026 17:38Расписание автобуса № 111 изменили в Нижнем Новгороде
15 января 2026 17:06Выяснилось, какие лекарства нижегородцы смогут купить на почте
15 января 2026 17:03Почти 800 жителей Сергачского округа смогут получать медпомощь в новом ФАПе
15 января 2026 16:39В Госдуме выступили против приезда семей мигрантов в Россию при оргнаборе
15 января 2026 16:13Синоптик не исключила повторения мощного снегопада в Нижегородской области
15 января 2026 15:44Рекордные 65,2 мм снега выпали в верхней части Нижнего Новгорода
Общество

Известный детский реаниматолог Дмитрий Тимофеев умер в Нижнем Новгороде

15 января 2026 22:21 Общество
Известный детский реаниматолог Дмитрий Тимофеев умер в Нижнем Новгороде

Фото: сайт НОДКБ

Известный детский реаниматолог Дмитрий Тимофеев скончался в Нижнем Новгороде. Ему было 62 года. 

"Трудно в это поверить", - написал медицинский эксперт Алексей Никонов в своем телеграм-канале вечером 15 января. 

Дмитрий Тимофеев проработал в Нижегородской областной детской клинической больнице 35 лет. Был заведующим отделения реанимации и интенсивной терапии, а также главным внештатным детским анестезиологом регионального минздрава. 

По словам Никонова, Дмитрий Анатольевич был настоящим профессионалом с огромным авторитетом. Он сумел вырастить команду единомышленников. А его принципами и решениями в службе детской реанимации Нижегородской области будут пользоваться еще долгие годы. 

"Общались с ним 29 декабря. По голосу было понятно, что ему нелегко, но до конца радовался за свое дело и новые возможности для лечения детей", - отметил медицинский блогер. 

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Анатольевича Тимофеева. 

Напомним, в конце декабря 2025 года в Нижнем Новгороде умер заслуженный врач РФ Валерий Хоменюк

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Некролог НОДКБ
Поделиться:
Новости по теме
14 января 2026 10:54Актер Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет
12 января 2026 17:39Прощание с профессором ННГУ Вадимом Соболевым пройдет 13 января
05 января 2026 18:50Ученый-нейрофизиолог ПИМУ Михаил Воловик скончался 67-м году жизни
02 января 2026 13:56Умер экс-игрок нижегородского "Локомотива" Мухсин Мухамадиев
10 декабря 2025 19:26Выдающийся ученый Радий Илькаев скончался на 87-м году жизни
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных