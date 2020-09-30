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Общество

АПЗ попал в число лидеров российского рейтинга экоэффективности

09 октября 2020 14:39  [78] Общество

Фото: пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода им.Пландина

Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина попал в число лидеров российского рейтинга экологической эффективности. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Предварительные итоги экологической эффективности крупнейших компаний России опубликовало экологическое рейтинговое агентство "Эра". Рейтинг публикуется агентством с 2010 года.

Всего были рассмотрены отчеты 6 тысяч компаний по 16 отраслевым группам. Данные для оценки берутся из открытых источников – специальных анкет участников, годовых и социально-экологических отчетов, сведений о потреблении свежей воды, количества сточных вод и другой информации.

В основе рейтинга пять критериев: энергоресурсная, технологическая и экосистемная эффективность, динамика эффективности и прозрачность, а также оценка предприятий на разных уровнях: по региону, по отраслевым группам предприятий, по видам деятельности.

"АПЗ не случайно в числе лучших. Вопросам повышения экологической эффективности на нашем предприятии уделяется самое пристальное внимание, ведь в современных условиях это один из основных критериев благополучия. Такие рейтинги положительно влияют на деловой имидж предприятия и возможность выхода продукции на зарубежные рынки", – прокомментировала начальник отдела охраны окружающей среды Елена Гагина.

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