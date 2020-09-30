Еще один нижегородский долгострой возведут с помощью Фонда защиты прав дольщиков Общество

Еще один нижегородский долгострой возведут с помощью Фонда защиты прав дольщиков

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решение о достройке еще одного проблемного дома в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Речь идет о жилищно-строительном кооперативе "ЖД Приокский".

Строительная готовность данного здания составляет примерно 50%. Завершить строительство планируется в IV квартале 2021 года.

Жилой дом с помещениями общественного назначения состоит из трех секций высотой от 10 до 16 этажей. Его достройка позволит восстановить права 162 граждан.

Напомним, правительство Нижегородской области и Фонд защиты прав дольщиков в марте заключили соглашение о софинансировании мероприятий по восстановлению прав участников долевого строительства шести проблемных жилых комплексов. Оно касается ЖК "Квартал Европейский" (Нижний Новгород, ул. Тимирязева), ЖК "На Гончарова" (Нижний Новгород, ул. Гончарова), ЖК "Радуга" (Дзержинск, ул. Советская), ЖСК "ЖД "Приокский" (Нижний Новгород, ул. Жукова), ЖК "Земляника" (Кстово, ул. Магистральная), ЖК "Сердце Нижнего" (Нижний Новгород, ул. Ильинская).