ИП "ОКА - Полимер" оштрафовали из-за загрязнения хлоридами и нефтепродуктами промзоны Дзержинска Бизнес

АО "Индустриальный Парк "ОКА - Полимер" оштрафовали из-за загрязнения хлоридами и нефтепродуктами территорию в промзоне Дзержинска. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.



Дзержинский городской суд поддержал позицию Росприроднадзора в этом деле.

Ранее сотрудниками управления Росприроднадзора было установлено, что в результате прорыва в восточной промзоне Дзержинска канализационного коллектора произошло загрязнение почвы. Результаты отбора проб показали превышение фоновых значений по хлоридам в 3,1 раза; по сульфатам 24,8 раза; по нефтепродуктам в 2,8 раза.

Было установлено, что коллектор принадлежит АО "ИП" Ока-Полимер". Предприятие нарушило требования Земельного кодекса РФ, Федерального закона "Об охране окружающей среды" и Федерального закона "Об отходах производства и потребления", не выполнило установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.

В отношении АО "ИП" Ока-Полимер" было вынесено постановление о привлечении к ответственности по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ. Размер штрафных санкций составил 400 тысяч рублей.

Дзержинский городской суд, в котором предприятие пыталось оспорить вынесенное постановление, в полной мере подтвердил правомерность действий специалистов Росприроднадзора. В то же время он счел возможным снизить размер штрафа и назначить административное наказание ниже низшего предела – 200 тысяч рублей.

Последствия прорыва канализационного коллектора АО "Индустриальный Парк "ОКА – Полимер" были устранены.