Сергей Ефимов: "Персональный цифровой сертификат позволит бесплатно получить востребованную профессию" Общество

Сергей Ефимов

Нижегородцы могут бесплатно повысить квалификацию по одному из 22 направлений цифровой экономики и освоить новую IT-профессию. Персональные цифровые сертификаты на обучение будут выдаваться за счет государства – из средств федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика". Прием заявок на обучение уже идет. Министр информационных технологий Нижегородской области Сергей Ефимов рассказал, как и кто может получить персональный цифровой сертификат, и будут ли востребованы такие специалисты в нашем регионе.

- Сергей Юрьевич, главный вопрос – куда идти, чтобы получить персональный цифровой сертификат?

- Никуда идти не нужно! Для повышения квалификации по персональному цифровому сертификату выбран очень удобный формат – это краткосрочные дистанционные программы обучения. И подача заявки и обучение происходят в режиме онлайн. Для начала нужно зарегистрироваться на сайте цифровойсертификат.рф, заполнить анкету, приложить необходимые документы, пройти онлайн-диагностику, выбрать образовательную программу и дождаться ответа в личном кабинете. Также уведомление о зачислении на обучение придет на указанную при регистрации электронную почту.

И я хочу призвать нижегородцев, которые хотят воспользоваться программой и повысить свою квалификацию в сфере цифровой экономики, подать заявку как можно скорее. В этом году всего в стране будет выдано 33 тысячи сертификатов, при этом квот для регионов нет, как говорится, кто успел – тот успел. Заявки принимаются до 30 октября.

- Кто может претендовать на обучение?

- Подать заявку могут все трудоспособные жители региона старше 18 лет, не находящиеся на пенсии. Кандидатам нужно иметь постоянную или временную прописку в Нижегородской области, а также законченное среднее или высшее образование.

- Нужно иметь профильное образование, опыт в IT?

- Нет, совершенно не обязательно иметь какие-то профильные навыки или быть айтишником. Обучение рассчитано на разные уровни подготовки: начальный, базовый, продвинутый. То есть, для кого-то это может быть возможность с нуля получить новую востребованную профессию. Я уверен, что овладеть цифровыми технологиями можно в любом возрасте.

- Какой профессии можно обучиться?

- Можно выбрать одно из 22 направлений цифровой экономики: программирование и создание продуктов, искусственный интеллект, кибербезопасность, новые производственные технологии, разработка игр и мобильных приложений, цифровой дизайн и многое другое. Это самые востребованные сейчас специальности, перечень был определен совместно с компаниями-лидерами в сфере цифровых технологий.

Для кого-то это будет возможность выйти на новый уровень в текущей карьере, для других – попробовать новое и кардинально сменить сферу деятельности. И начать свой новый профессиональный путь можно именно с получения персонального цифрового сертификата. Тем более что это совершенно бесплатно. А по окончании обучения выдается официальный документ о повышении квалификации, который подтвердит ваши новые навыки.

- Будут ли востребованы такие специалисты в Нижегородской области?

- Безусловно, у нас присутствует дефицит айтишников, несмотря на то, что наши вузы выпускают в год почти 2 тысячи профильных специалистов. Количество IT-компаний постоянно увеличивается, растет кадровый спрос. Я могу с уверенностью сказать, что работы хватит на всех.

Здесь надо отметить и то, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в организацию работы множества компаний. Цифровые компетенции оказались нужны не только айтишникам, многие попробовали дистанционный режим работы. И если сначала это казалось вынужденной, временной мерой, то сейчас некоторые организации "вошли во вкус", отказываются от больших офисов, все больше нанимают удаленных сотрудников.

- Сколько продлится обучение?

- В этом году предлагаются лицензированные программы продолжительностью до 72 академических часов.

- В какую образовательную организацию можно поступить по персональному цифровому сертификату?

- Образовательная организация будет определена в зависимости от выбранного вами направления. Учиться получатели персональных цифровых сертификатов будут на платформах Нетологии, Кванториума, корпоративного университета Сбербанка, Университета "Иннополис", Центра образовательных компетенций НТИ, а также крупных российских вузов.

- Это "одноразовая" акция или проект будет продолжен в следующем году?

- Планируется, что проект будет рассчитан до 2024 года, за это время будет выдан 1 миллион персональных цифровых сертификатов. Воспользоваться персональным сертификатом можно до конца календарного года, в котором он был выдан.

Но, повторюсь, что есть смысл подать заявку как можно скорее, потому что сертификаты выдаются в порядке живой очереди.