Общество

Нижегородский врач рассказал, как сохранить кожу здоровой в новогодние праздники

02 января 2026 15:51 Общество
Нижегородский врач рассказал, как сохранить кожу здоровой в новогодние праздники

Фото: pixabay.com

Дерматолог Нижегородского филиала ГНЦДК Минздрава России Илья Макарычев предупредил, что новогодние праздники могут стать серьезным испытанием для кожи. Об этом сообщил главред медиздания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По словам специалиста, праздничные традиции — от застолий до длительных прогулок на морозе — могут спровоцировать обострение кожных заболеваний, особенно у людей с хроническими дерматологическими проблемами.

"Шампанское, красное вино, острые специи, длительные прогулки на морозе и даже сильные эмоции могут обострить розацеа, а от засыпания в макияже и избытка жирной и сладкой пищи может случиться рецидив акне", — пояснил Илья Макарычев.

Он добавил, что синтетические костюмы новогодних персонажей в сочетании с предновогодним стрессом способны усугубить течение атопического дерматита и экземы.

Врач рекомендует в праздничные дни больше отдыхать, беречь кожу от холода и использовать эмоленты — специальные средства для увлажнения и восстановления защитного барьера кожи.

Ранее нижегородский врач рассказал, как укрепить иммунитет зимними тренировками.

Теги:
Врачи Медицина и здоровье
