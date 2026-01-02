Нижегородский врач рассказал, как сохранить кожу здоровой в новогодние праздники

Фото:
Дерматолог Нижегородского филиала ГНЦДК Минздрава России Илья Макарычев предупредил, что новогодние праздники могут стать серьезным испытанием для кожи. Об этом сообщил главред медиздания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
По словам специалиста, праздничные традиции — от застолий до длительных прогулок на морозе — могут спровоцировать обострение кожных заболеваний, особенно у людей с хроническими дерматологическими проблемами.
"Шампанское, красное вино, острые специи, длительные прогулки на морозе и даже сильные эмоции могут обострить розацеа, а от засыпания в макияже и избытка жирной и сладкой пищи может случиться рецидив акне", — пояснил Илья Макарычев.
Он добавил, что синтетические костюмы новогодних персонажей в сочетании с предновогодним стрессом способны усугубить течение атопического дерматита и экземы.
Врач рекомендует в праздничные дни больше отдыхать, беречь кожу от холода и использовать эмоленты — специальные средства для увлажнения и восстановления защитного барьера кожи.
