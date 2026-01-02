Более 1500 пропавших людей удалось найти в Нижегородской области за год Общество

Более 1500 пропавших людей удалось найти в Нижегородской области в 2025 году. Об этом сообщили в поисково-спасательном центра "Рысь" на своей странице в "Вконтакте".

Отмечается, что всего добровольцам поступило 1804 заявки на розыск пропавших людей.

Из этого числа 1559 человек были найдены живыми, еще 91 - погибшими. Судьба еще 110 человек остается неизвестной. За год добровольцы организовали 289 выездов на местность. Отдельно отмечается, что 304 человека удалось обнаружить благодаря использованию системы ЭХО, работе пеших поисковых групп и информационных координаторов.

Также поисковики обнародовали данные за декабрь. В центр поступило 89 заявок. Живыми удалось найти 70 человек, двое были обнаружены погибшими, а 14 — пока не найдены. В декабре было проведено 13 поисковых операций.

Ранее волонтеры рассказали, когда надо обращаться за помощью в случае, если человек потерялся.