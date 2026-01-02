Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 января 2026 16:31Более 1500 пропавших людей удалось найти в Нижегородской области за год
02 января 2026 16:03Партийный десант "Единой России" посетил поликлинику №30 в Советском районе
02 января 2026 15:51Нижегородский врач рассказал, как сохранить кожу здоровой в новогодние праздники
02 января 2026 15:09Восемь нижегородцев пострадали от пиротехники в новогодние праздники
02 января 2026 14:50Более 500 новогодних подарков передали юным пациентам детской областной больницы
02 января 2026 13:56Умер экс-игрок нижегородского "Локомотива" Мухсин Мухамадиев
02 января 2026 12:29Сильная магнитная буря накроет Нижний Новгород 3 января
02 января 2026 11:31Потепление и снег с дождем ожидают нижегородцев в первые выходные 2026 года
02 января 2026 10:28Минтранс рассказал, как идет ремонт наплавного моста в Павлове
02 января 2026 09:59Новые всесезонные корпуса появились в нижегородских детских лагерях
Общество

Более 1500 пропавших людей удалось найти в Нижегородской области за год

02 января 2026 16:31 Общество
Более 1500 пропавших людей удалось найти в Нижегородской области за год

Более 1500 пропавших людей удалось найти в Нижегородской области в 2025 году. Об этом сообщили в поисково-спасательном центра "Рысь" на своей странице в "Вконтакте". 

Отмечается, что всего добровольцам поступило 1804 заявки на розыск пропавших людей.

Из этого числа 1559 человек были найдены живыми, еще 91 - погибшими. Судьба еще 110 человек остается неизвестной. За год добровольцы организовали 289 выездов на местность. Отдельно отмечается, что 304 человека удалось обнаружить благодаря использованию системы ЭХО, работе пеших поисковых групп и информационных координаторов.

Также поисковики обнародовали данные за декабрь. В центр поступило 89 заявок. Живыми удалось найти 70 человек, двое были обнаружены погибшими, а 14 — пока не найдены. В декабре было проведено 13 поисковых операций. 

Ранее волонтеры рассказали, когда надо обращаться за помощью в случае, если человек потерялся. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Поиск пропавшие
Поделиться:
Новости по теме
02 декабря 2025 17:41Глеб Никитин рассказал о соглашении с Национальным центром помощи
17 октября 2025 10:55Шесть подростков в Нижегородской области разыскивались повторно в 2025 году
15 сентября 2025 16:00Нижегородцев призвали не бояться обращаться к волонтерам-поисковикам
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных