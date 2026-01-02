Восемь нижегородцев пострадали от пиротехники в новогодние праздники Общество

Восемь человек пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения региона.

По данным ведомства, семь пострадавших обратились за медицинской помощью и были направлены на амбулаторное лечение после оказания первичной помощи.

Один человек получил более серьёзные травмы и был госпитализирован. В настоящее время он проходит лечение в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь за экстренной медицинской помощью обратились 390 нижегородцев. Также стало известно, что в Нижнем Новгороде в больницы госпитализировали 15 несовершеннолетних, четверо из них — с алкогольным отравлением.