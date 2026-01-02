Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 января 2026 15:09Восемь нижегородцев пострадали от пиротехники в новогодние праздники
02 января 2026 14:50Более 500 новогодних подарков передали юным пациентам детской областной больницы
02 января 2026 13:56Умер экс-игрок нижегородского "Локомотива" Мухсин Мухамадиев
02 января 2026 12:29Сильная магнитная буря накроет Нижний Новгород 3 января
02 января 2026 11:31Потепление и снег с дождем ожидают нижегородцев в первые выходные 2026 года
02 января 2026 10:28Минтранс рассказал, как идет ремонт наплавного моста в Павлове
02 января 2026 09:59Новые всесезонные корпуса появились в нижегородских детских лагерях
02 января 2026 09:49В Москве скорректировали тарифы на парковку и проезд по МСД
02 января 2026 09:00Нижегородский аэропорт принял девять рейсов в качестве запасного аэродрома
01 января 2026 17:14Участники СВО могут пройти в нижегородские музеи и театры по QR-коду
Общество

Восемь нижегородцев пострадали от пиротехники в новогодние праздники

02 января 2026 15:09 Общество
Восемь нижегородцев пострадали от пиротехники в новогодние праздники

Восемь человек пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения региона.

По данным ведомства, семь пострадавших обратились за медицинской помощью и были направлены на амбулаторное лечение после оказания первичной помощи.

Один человек получил более серьёзные травмы и был госпитализирован. В настоящее время он проходит лечение в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь за экстренной медицинской помощью обратились 390 нижегородцев. Также стало известно, что в Нижнем Новгороде в больницы госпитализировали 15 несовершеннолетних, четверо из них — с алкогольным отравлением.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Новый год Салют
Поделиться:
Новости по теме
02 января 2026 12:58Спасатели напомнили нижегородцам, как не погибнуть на льду зимой
01 января 2026 09:00Нижегородский врач рассказал, как укрепить иммунитет зимними тренировками
28 декабря 2025 10:12Нижегородские медики напомнили, какие новогодние развлечения приводят в больницу
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных