Восемь нижегородцев пострадали от пиротехники в новогодние праздники

Восемь человек пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения региона.
По данным ведомства, семь пострадавших обратились за медицинской помощью и были направлены на амбулаторное лечение после оказания первичной помощи.
Один человек получил более серьёзные травмы и был госпитализирован. В настоящее время он проходит лечение в медицинском учреждении.
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь за экстренной медицинской помощью обратились 390 нижегородцев. Также стало известно, что в Нижнем Новгороде в больницы госпитализировали 15 несовершеннолетних, четверо из них — с алкогольным отравлением.
