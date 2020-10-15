Обучение социальному предпринимательству организовано в Нижнем Новгороде Бизнес

Обучение социальному предпринимательству организовано в Нижнем Новгороде. Бесплатный круглый стол состоится 3 ноября 2020 года. Об этом сообщили в региональном Минпроме.

Потенциальным и действующим социальным предпринимателям расскажут о нюансах социального маркетинга и продвижении проекта, о конкурентных технологиях государственного заказа. Также участники круглого стола получат практические советы по ведению клиентской базы и по тому, как лидеру поддерживать команду и атмосферу сотрудничества в социальных проектах.

Круглый стол состоится в онлайн-формате. В роли спикеров выступят: предприниматель, владелец Школы бизнеса Александр Белгороков; преподаватель РЭУ им Г.В. Плеханова и МИРБИС Максим Шматов; бизнес-коуч Евгений Бубнов; директор тренинговой компании Нелли Шумилова; руководитель учебного центра Александр Тарасов.

Для участия в круглом столе необходимо зарегистрироваться до 2 ноября:

1. Во вкладке "Поддержка" на сайте cissno52.ru выбрать раздел "Soft skills: семинары, тренинги, деловые игры, круглые столы и мастер-классы";

2. Найти ссылку на круглый стол 3 ноября 2020 года и зарегистрироваться.

Ссылка на регистрацию: https://forms.yandex.ru/u/5eeb31b14b8a901bb30bf7d1/.

Телефон для консультаций: +7 (831) 435-15-24, e-mail: info@cissno52.ru.

Круглый стол проходит в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Напомним, Нижегородская область вошла в ТОП-5 по числу организаций, включенных в реестр социальных предпринимателей региона. В реестр включена 161 нижегородская компания. Официальное подтверждение статуса социального предприятия дает возможность пользоваться мерами поддержки, специально разработанными для социального бизнеса в рамках нацпроекта.

Ранее в регионе по инициативе губернатора Глеба Никитина был открыт центр "Мой бизнес" и одноименный call-центр. Там можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки предпринимателей, в том числе в период угрозы распространения COVID-19. Телефон: 8−800−301−29−94 ежедневно с 9:00 до 18:00, звонок бесплатный.