Нижегородцам списали пени за оплаченные долги Общество

Нижегородцам списали пени на общую сумму 1,3 млн рублей за оплаченные долги. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал".

Списание проходит в рамках акции "Прощай, пени" до конца 2020 года. Необходимо погасить задолженность за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, что позволит не оплачивать пени за весь срок начисления долга. Акция распространяется на долги за жилье в многоквартирных домах и в частном секторе.

Оплатить долги можно онлайн.

"В период пандемии коронавируса Центр по работе с абонентами ограничил личные контакты с абонентами. При этом практически любую услугу теперь можно получить онлайн. Все заявления по акции "Прощай, пени" были получены через личный кабинет, по электронной или обычной почте, после чего зарегистрированы и приняты в работу. Подача заявлений онлайн ускорила их обработку и списание пеней. На данный момент жители уже погасили долги на сумму 1,9 млн рублей. Сумма списанных пеней составила 1,3 млн рублей", - рассказал директор по работе с абонентами водоканала Николай Смирнов.

Кроме того, Нижегородский водоканал не начисляет пени на долги, образовавшиеся после 1 апреля этого года, а участие в акции позволяет не оплачивать те пени, которые накопились до этой даты.



Для участия в акции необходимо:

- оплатить задолженность за услуги холодного водоснабжения и водоотведения без суммы пеней до 31 декабря 2020 года;

- направить заявление с приложением копии паспорта и квитанции об оплате в Центр по работе с абонентами через личный кабинет на сайте https://lk.vodokanal-nn.ru, по электронному адресу cra@vodokanal-nn.ru либо почтой по адресу: Нижний Новгород, ул. Политбойцов, 21а, до 22 января 2021 года (после отмены режима самоизоляции).

В офис можно будет попасть только после снятия ограничений в регионе.

Подробности на сайте www.vodokanal-nn.ru в разделе "Абонентам".