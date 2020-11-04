Искусственное лесовосстановление 2020 года в Нижегородской области выполнено на 100% Общество

Искусственное лесовосстановление, запланированное на 2020 год в Нижегородской области в рамках национального проекта "Экология", выполнено на 100%. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Всего более 18 миллионов деревьев высадили специалисты на площади более 4600 гектаров. Посадка леса проводилась по государственному заданию, в рамках акции "Сохраним лес", а также силами лесопользователей", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Он напомнил, что в Нижегородской области в рамках Всероссийской кампании "Сохраним лес" было высажено 400 тысяч новых деревьев. Акция проходила в лесничествах региона в сентябре-октябре с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

"Благодаря реализации федерального проекта "Сохранение лесов", который входит в национальный проект "Экология", специалисты провели мероприятия по уходу за лесом на площади более 47 тысяч гектаров", - рассказал Глеб Никитин.

Нижегородская область входит в десятку регионов-лидеров РФ по площади лесовосстановления в соответствии с рейтингом Федерального агентства лесного хозяйства.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, в регионе в последние годы сложилась положительная тенденция: обеспечивается положительный баланс между выбытием лесов и лесовосстановлением.

Напомним, в Нижегородской области реализуется национальный проект "Экология", который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году.