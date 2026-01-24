Более 1,6 тысячи нижегородских управленцев участвуют в конкурсе "Лидеры России"

Фото:
Шестой сезон конкурса "Лидеры России",флагманского проекта Президентской платформы "Россия – страна возможностей", стартовал с грандиозным размахом. В этом году участники впервые выступают в командном формате, представляя интересы тысяч организаций и компаний из разных отраслей.
По итогам заявочной кампании зарегистрировались 75 395 управленцев из 89 регионов России и 66 зарубежных стран. Среди них 1 692 участника из Нижегородской области. Впереди участников ждёт дистанционный этап конкурса.
Особое внимание уделяется категории "Государственные управленческие команды", где заявки подали 162 команды, включая 59 федеральных, 77 региональных и 24 муниципальные.
После завершения заявочной кампании участники готовятся к дистанционному этапу, включающему тесты на оценку управленческих компетенций. Результаты команд будут определяться по сумме баллов всех участников. По итогам дистанционного этапа составят рейтинг, на основе которого выберут полуфиналистов. Полуфиналы состоятся в апреле–мае 2026 года в онлайн-формате. Финальные встречи пройдут летом.
Конкурс "Лидеры России", инициированный Президентом РФ, проводится с 2017 года. За это время на участие было подано более миллиона заявок, а более 650 участников получили назначения на высокие должности.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+