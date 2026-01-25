Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

Как мэр Юрий Шалабаев выглядел в студенческие годы — фото

25 января 2026 12:00 Общество
Как мэр Юрий Шалабаев выглядел в студенческие годы — фото

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Нижегородский мэр Юрий Шалабаев поделился с подписчиками архивной фотографией времен своего студенчества.

Он написал в соцсетях, что первое высшее образование получил более двух десятилетий назад, и с тех пор ощущает себя вечным студентом. 

Поводом для публикации стало празднование Дня российского студенчества. Градоначальник поздравил нижегородцев с этой датой и поделился своими размышлениями о значении студенческих лет.

По его словам, это особенное время, когда человек уже ощущает себя взрослым, но сохраняет юношескую легкость и оптимизм.

Он пожелал всем студентам насыщенной, яркой жизни, стремления к новым знаниям, встреч с настоящими наставниками и верных друзей.

Ранее к нижегородцам по случаю праздника обратился губернатор Глеб Никитин. Он назвал студентов мощным кадровым резервом Нижегородской области, на которых возлагаются большие надежды. 

Ранее к нижегородцам по случаю праздника обратился губернатор Глеб Никитин. Он назвал студентов мощным кадровым резервом Нижегородской области, на которых возлагаются большие надежды.

Юрий Шалабаев
