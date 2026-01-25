Как мэр Юрий Шалабаев выглядел в студенческие годы — фото

Фото:
Нижегородский мэр Юрий Шалабаев поделился с подписчиками архивной фотографией времен своего студенчества.
Он написал в соцсетях, что первое высшее образование получил более двух десятилетий назад, и с тех пор ощущает себя вечным студентом.
Поводом для публикации стало празднование Дня российского студенчества. Градоначальник поздравил нижегородцев с этой датой и поделился своими размышлениями о значении студенческих лет.
По его словам, это особенное время, когда человек уже ощущает себя взрослым, но сохраняет юношескую легкость и оптимизм.
Он пожелал всем студентам насыщенной, яркой жизни, стремления к новым знаниям, встреч с настоящими наставниками и верных друзей.
Ранее к нижегородцам по случаю праздника обратился губернатор Глеб Никитин. Он назвал студентов мощным кадровым резервом Нижегородской области, на которых возлагаются большие надежды.
