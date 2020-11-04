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Общество

Храм в центре Нижнего Новгорода закрыли на карантин

09 ноября 2020 10:55  [164] Общество

Фото: Илья Мясковский

Храм в центре Нижнего Новгорода закрыли на карантин. Об этом сообщается в официальной группе ВКонтакте Нижегородского подворья Серафимо-Дивеевского монастыря.

Речь идет о церкви Трех Святителей московских по адресу: ул. Короленко, 14.

В связи с карантином богослужений в храме временно не будет.

О дате возобновления богослужений будет сообщено дополнительно, но не ранее 21 ноября, отмечается в информации для прихожан.

Напомним, по состоянию на 8 ноября, было выявлено 429 новых случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области. С начала пандемии инфекция подтверждена у более чем 44 тысяч человек.

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