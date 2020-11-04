"В нижегородской полиции работают настоящие профессионалы своего дела", - Олег Лавричев

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с Днем сотрудника органов внутренних дел России.
"Сегодня мы отдаем дань уважения и благодарности всем тем, кто посвятил свою жизнь трудной и почетной службе – защите покоя и безопасности наших граждан. Ваша работа требует полной самоотдачи и мужества. Вы всегда ставите интересы тех, кто нуждается в вашей защите и помощи, выше собственных интересов.
В нижегородской полиции работают настоящие профессионалы своего дела, постоянно повышающие уровень своих компетенций и бережно сохраняющие многолетние традиции службы. Благодаря вам улицы нашего города становятся безопаснее, а нижегородцы чувствуют себя спокойнее и увереннее.
От имени депутатов городской Думы и от себя лично благодарю вас за службу и желаю всему личному составу крепкого здоровья, спокойных дежурств, поддержки и понимания со стороны близких", - пожелал он.
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