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Общество

Акция "В Новый год – без долгов!" стартовала в Нижнем Новгороде

10 ноября 2020 10:44  [82] Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) объявляют о начале ежегодной акции "В Новый год - без долгов" в Дзержинске, Кстове и Кстовском районе. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Главное условие – отсутствие долгов за отопление (тепловую энергию), горячую воду, установку и эксплуатацию общедомового прибора учета перед ПАО "Т Плюс" (АО "НКС") и оплата декабрьской квитанции ЕРКЦ за эти услуги до 30 декабря 2020 года.

При выполнении условий акции жители могут стать претендентами на получение подарка, а старые пени, начисленные до 1 апреля 2020 года, будут списаны.

Подробные условия акции будут размещены на оборотной стороне квитанции ЕРКЦ, на сайте https://novgorod.esplus.ru/ и www.erkc-dzr.ru, а также на странице "ЕРКЦ г. Дзержинск, г. Кстово" в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники".

Действие акции не распространяется на жителей Дзержинска, Кстова, Кстовского района, в отношении которых производится взыскание задолженности в судебном порядке, вынесено решение суда о принудительном взыскании задолженности или с ними заключено соглашение о реструктуризации задолженности. Пени, начисленные на указанную задолженность, списанию не подлежат.

Итоги акции будут подведены в 1 квартале 2021 года.

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