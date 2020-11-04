Нижегородку будут судить за похищение ребенка знакомой Происшествия

Суд изберет меру пресечения нижегородке, подозреваемой в похищении ребенка знакомой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По данному факту в отношении 24-летней женщины возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).

Следователи регионального управления СК России установили, что в ноябре 2020 года она пообещала знакомой присмотреть за ее сыном пока та лежит в больнице.

После этого ребенок какое-то время жил вместе с женщиной в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Однако, 23 ноября она без согласия матери вывезла мальчика в р.п. Арья Уренского района и потребовала деньги за его возврат.

Ребенка обнаружили 24 ноября. Сейчас он с матерью.