Евгений Люлин выразил соболезнования родным и близким главврача областного центра крови Константина Кузнецова Происшествия

Константин Кузнецов

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни главного врача "Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой" Константина Кузнецова.

"От имени себя лично выражаю глубокие искренние соболезнования коллегам, близким и родным в связи со смертью главного врача Кузнецова Константина Васильевича.

Выдающийся человек, талантливый врач, профессионал - он всю жизнь посвятил медицине, внес весомый вклад в охрану здоровья, спасение жизней жителей Нижегородской области и всего Приволжского федерального округа. Скорбим вместе с Вами", - сообщается в правительственной телеграмме.