Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
21 декабря 2020 11:55  [45] Оксана Сюрюнова пропала в Нижнем Новгороде
21 декабря 2020 11:32  [107] Парковку у детсада в Канавинском районе запретят после праздников
21 декабря 2020 10:50  [109] "ТНС энерго НН" разъяснил причины роста платы за ОДН
21 декабря 2020 10:06  [112] Пациенты нижегородской больницы № 30 поблагодарили врачей
21 декабря 2020 00:53  [325] Нижний Новгород на неделе накроет туманами, соседние регионы – 30-градусными морозами
21 декабря 2020 00:01  [334] Сегодня, перед самой длинной ночью, россияне смогут наблюдать "великое соединение" Юпитера и Сатурна
20 декабря 2020 14:55  [609] Названы условия для нижегородцев, желающих срубить новогоднюю елку в лесу
20 декабря 2020 13:18  [528] Нижегородские власти констатируют приемлемые цены в магазинах региона
20 декабря 2020 12:14  [903] Стало известно количество нижегородцев с подтвержденным на 20 декабря COVID-19
20 декабря 2020 09:30  [305] "Сотрудники органов безопасности надежно берегут спокойствие в стране", - Евгений Люлин
Общество

Парковку у детсада в Канавинском районе запретят после праздников

21 декабря 2020 11:32  [107] Общество

Парковку у детсада в Канавинском районе запретят после праздников. Об этом сообщается на сайте нижегородского Центра организации дорожного движения.

Ограничение остановки и стоянки автомобилей вводится на ул. Карла Маркса у дома №45 А, начиная с 9 января 2021 года.

Автомобилистов просят быть внимательными и следовать указанию дорожных знаков.

Добавим, что около этой дороги расположен детский сад №305 в микрорайоне "Седьмое небо".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph