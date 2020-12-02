Парковку у детсада в Канавинском районе запретят после праздников. Об этом сообщается на сайте нижегородского Центра организации дорожного движения.
Ограничение остановки и стоянки автомобилей вводится на ул. Карла Маркса у дома №45 А, начиная с 9 января 2021 года.
Автомобилистов просят быть внимательными и следовать указанию дорожных знаков.
Добавим, что около этой дороги расположен детский сад №305 в микрорайоне "Седьмое небо".
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