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Общество

"Сегодня в органах прокуратуры Нижегородской области работают квалифицированные специалисты", - Евгений Люлин

12 января 2021 09:40  [130] Общество

От имени Законодательного собрания Нижегородской области и от себя лично председатель регионального парламента Евгений Люлин направил поздравление с Днем работника прокуратуры России.

"Прокуратура на протяжении почти трех столетий является одним из ключевых институтов правоохранительной системы. От вашего труда напрямую зависит укрепление российской государственности, качество защиты прав и свобод каждого гражданина, обеспечение равенства всех и каждого перед законом.

Сегодня в органах прокуратуры Нижегородской области работают квалифицированные специалисты, профессионально и компетентно исполняющие свои обязанности. Уверен, что и в дальнейшем вы будете достойно продолжать традиции своих предшественников на благо развития нашего региона.

Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе!" – отмечается в поздравлении.

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