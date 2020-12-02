"Потребность населения в информации с каждым годом растет", - Евгений Люлин Общество

От имени Законодательного собрания Нижегородской области и от себя лично председатель регионального парламента Евгений Люлин поздравил СМИ с Днем российской печати.

"День российской печати объединяет журналистов, фотокорреспондентов, дизайнеров, редакторов, корректоров, наборщиков текста, верстальщиков, печатников и других специалистов, причастных к публикациям и издательству. С момента выхода в свет первой российской газеты прошло 318 лет, но средства массовой информации, печатные издания по-прежнему имеют важнейшее значение в жизни общества.

Потребность населения в информации с каждым годом растет, стремительно совершенствуются технологии и способы ее распространения. Возрастают и требования к журналистам, на которых возложена важная миссия по информированию людей об актуальных общественно-политических событиях, освещению новостей, а также по обеспечению обратной связи между населением и государством.

В день профессионального праздника примите слова благодарности за активное участие в жизни региона. Желаю здоровья, неиссякаемой энергии и новых творческих успехов!" – отмечается в поздравлении.