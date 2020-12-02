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Общество

Нижегородские НКО могут принять участие в конкурсе "Ближний круг"

06 января 2021 10:29  [337] Общество

Благотворительный фонд "Хорошие истории" при поддержке альянса "Серебряный возраст", Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и в партнерстве с благотворительным фондом "Добрый город Петербург" проводит конкурс на проведение мероприятий "Ближний круг".

Цель конкурса - укрепление системы взаимодействия и коммуникаций представителей разных сфер в теме общественной заботы о пожилых людях на территориях.

К участию в конкурсе приглашаются государственные и негосударственные некоммерческие организации с опытом в сфере поддержки старшего поколения и сопровождения людей с ограниченными возможностями.

Заявки на конкурс принимаются по адресу konkurs.fond2020@gmail.com до 31 января 2021 года.

Участники конкурса могут принять участие в вебинаре или получить индивидуальную консультацию по написанию заявки на конкурс.

Узнать подробнее о правилах конкурса можно на сайте: https://b-krug.ru/competition/territorial

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